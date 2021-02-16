Gaziantep'te markette bulamayınca üretime başladı! Paraya para demiyor

Yaşadıkları Barak Ovası'nın kültüründe hindi etinin önemli olduğunu kaydeden Toprak, “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep, Gaziantep’te ise Barak Ovası olarak ayrı bir kültürümüz vardır, köy odalarımız vardır, bizde kışın hindi eti yenir onun için de bu işe başladık. Hem insanlara burada yardımcı oluyoruz, hem ticaretini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.