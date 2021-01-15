Gaziantep'te kuraklık en çok onlara yaradı! Satışlar patladı

Solucan gübresi, uygulandığı ağaçta suyu yüzde 70 oranında muhafaza etmesi nedeniyle üreticiler tarafından tercih ediliyor. Ziraat Mühendisi Selçuk Zoroğlu, mevsimsel yağışların yeterli olmaması nedeniyle yaşanan kuraklıktan dolayı üreticinin suyu muhafaza eden solucan gübresine yöneldiğini anlattı.