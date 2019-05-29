Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı
GAZİANTEP'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.
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Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesinde seyir halinde bulunan 19 yaşındaki Kadir Sevimli'nin idaresindeki 27 AHS 07 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdullah Gürtekin'in yönetimindeki 27 BD 610 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Sevimli, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürülen Sevimli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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