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Gaziantep'te kafesten kaçan aslan dehşet saçtı! Yaralılar var

GAZİANTEP'te Burç yolu üzerinde bulunan Büyükşehir belediyesine ait Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinden kafesten kaçan aslan dehşet saçtı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı. İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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