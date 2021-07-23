Gaziantep'te internetten görüp 20 yaşında bu işe başladı! Ayda bir ton üretiyor
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, internette görerek başladığı işte ayda bir ton üretim yapıyor.
İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, tesadüfen internette görerek girdiği solucan gübresi işini büyüterek, aylık bir ton üretim kapasitesine ulaştı. Yıldırım, 15 bin solucanla başladığı organik gübrelemede şu an 1 milyon solucana ulaştığını ifade etti.
Ürettiği gübreleri kendi ekili ürünlerinde de denediğini ifade eden Yıldırım, diğer gübreye göre yüzde 70 daha fazla verim aldıklarını söyledi.
Hobi olarak başladığı solucan gübresine şu an 1 milyon solucana ulaştığını söyleyen 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, “Organik solucan gübresi üretimine 2018’in Kasım ayında başladık. O günden bu yana kendi gübremizi üretiyoruz." dedi.
Üretimden bahseden Yıldırım "Daha önceden internette dolaşırken reklamlarda gördüğümde, bizim de arazimiz var, kendi gübremizi üretelim diyerek hobi amaçlı başladım." ifadelerini kullandı.