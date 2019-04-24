Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası

Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası

GAZİANTEP'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan 2 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Polis, genç kızların 'mavi balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası - Sayfa 1

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesinde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı.

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Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası - Sayfa 2

Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında el ele tutuşan iki arkadaş, kendilerini aşağıya bıraktı.

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Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası - Sayfa 3

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K., Şehitkamil Devlet Hastanesine; P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası - Sayfa 4

Genç kızların 15 ve 16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi.

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