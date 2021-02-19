Gaziantep'te hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor! Paraya para demiyor
GAZİANTEP'te yaşayan 29 yaşındaki Harun Bozkurt evinin bahçesinde hobi olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Karkamış ilçesinin Yurtbağ Mahallesi'nde besicilik yapan Harun Bozkurt, hobi olarak başladığı işte paraya para demiyor. Bozkurt, istiridye mantarı yetiştiriciliğinde başarılı olunca işlerini büyütme kararı aldı.
Kendi imkanları ile kurduğu çadırda ilk hasadını yapan Bozkurt, mantarların talep görmesiyle otomasyon sistemi kurarak üretimi artırmak için çalışma başlattı.
Bozkurt, evinin bahçesine kurduğu çadırda başladığı mantar üretiminde başarılı olduğunu anlattı.
Bozkurt, "İstiridye mantarı yetiştirmede en önemli husus üretim noktasındaki nem ve havadır. Nem ve hava ayarlarını oluşturabilirseniz mantar büyümeye başlar." dedi.