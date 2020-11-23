Gaziantep'te herkes 'bu işi bırak' dedi ama o bırakmadı! Şimdi kendi dükkanını açtı

“Bu işi bırak” dediler ama o bırakmadı

Her zaman büyük hayallerim ve hedefleri olduğunu söyleyen Kökten, hiçbir zaman yılmadığını vurguladı. Çevresinin başta kendisine engel olduğunu aktaran Kökten, “Bana ‘Mumbar yapamazsın, Senden mumbarcı olmaz. Bu işi bırak’ dediler. Ben de onlara ‘Ben azmedeceğim. İleride benim bir işyerim olacak. Ben bayilik verecek duruma geleceğim. Türkiye’de Mumbarcı Selda’nın şubeleri olacak’ dedim. Bazı yerlerden şuan da bayilik için taleplerde geliyor. Benim önceden de bir çalışma hayatım vardı. Yıllarca bir medikal firmasında satış müdürlüğü yapmıştım. O işten ayrıldıktan sonra eşime ‘Evde boş oturmak istemiyorum’ demiştim. Kendimi o kadar boşlukta hissettim ki. Bir şeyler yapıp üretmem gerekiyordu. Denemeyle başladığımız yolda mumbarımın lezzeti baya bir ses getirdi. Eşim her hafta pazar günü benimle gelerek pazarda tezgahta çalışmama yardımcı oldu. Kızım da aynı şekilde hep destek verdi. Sürekli yanımda oldular” dedi.