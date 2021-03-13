Gaziantep'te hava destekli narkotik operasyonunda 16 gözaltı
GAZİANTEP'te 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 830 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli 'Narko Şahin' operasyonunda 16 zanlı yakalandı.
GAZİANTEP İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında özel harekat ekipleri, mahalle ve caddelerin giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu.
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter ve dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyon, kentin farklı noktalarında sürüyor.
Ekiplerin 16 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.