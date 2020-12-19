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Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı 8 ölü 11 yaralı

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te şehir merkezindeki bir özel hastanede oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. 

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Ölenlerin isimleri belli oldu

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti. 

14 hasta baska hastanenelere sevk edildi

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

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