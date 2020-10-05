Gaziantep'te haberi duyan çuvallarla tarlaya girdi 'kırmızı altın' için yarıştılar

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan, yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan ve 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan kırmızı biberin hasadı sürüyor. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilik yapan Maho Tosun, 130 dönüm tarlaya ektiği kırmızı biberin ilk hasadında yaklaşık 200 ton ürün elde ederek, satışını gerçekleştirdi.