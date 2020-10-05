Gaziantep'te haberi duyan çuvallarla tarlaya girdi 'kırmızı altın' için yarıştılar
GAZİANTEP'te çiftçi, toplatacak işçi bulamayınca kırmızı biberleri ücretsiz olarak halka bıraktı. Durumun haberi alıp çevre illerden bile gelen olurken topladığı biberleri çuvallarla sırtlayanlar aracına bindirdi.
İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan, yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan ve 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan kırmızı biberin hasadı sürüyor. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilik yapan Maho Tosun, 130 dönüm tarlaya ektiği kırmızı biberin ilk hasadında yaklaşık 200 ton ürün elde ederek, satışını gerçekleştirdi.
Tosun, ikinci hasat sırasında tarım işçisi bulamayınca toplayamadığı ürün de sıcakla birlikte dalında kurumaya başladı. Bunun üzerine Tosun, tarlasındaki ürünleri bölge halkına ücretsiz olarak bıraktı.
İslahiye ve Hatay'ın Hassa ilçesinden tarlaya gelenler, çuvallara doldurdukları biberleri evlerine taşıdı.
"Traktörle sürmek yerine halka bıraktık"
Tarım işçisi bulamayınca biberi halka bıraktığını anlatan Maho Tosun, "Kırmızı biber ekimi yaptığım 130 dönümde birinci mahsulü topladım. İkinci mahsulü toplamak için tarım işçisi bulamayınca dalında kalan biberimizi traktörle sürmek yerine halka bıraktık. Vatandaşlarımız burada topladıkları biberle evlerinin biber ihtiyacını karşılıyor." dedi.