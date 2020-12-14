Gaziantep'te elektrik kesildiğinde evleri sallanıyor! Bombadan farksız

Ölümden ucuz kurtuldu: Nasreddin Hoca Apartmanı yöneticisi Yusuf Albayram ise yıllardır trafonun dışarıya taşınması için mücadele ettiklerini ifade etti. Sadece kendi apartmanlarında olmadığını, Merveşehir Mahallesi’nde 9 apartmanın altında trafo olduğunu vurgulayan Albayram, “O zamanki elektrik dağıtım firması olan TEDAŞ’la baya görüştük. Bir sürü dilekçe verdik. Ancak herhangi bir çözüm bulunmadı. TEDAŞ bize “Zamanında trafoların bulunduğu yerleri biz belediyeden satın aldık. Burası bizim mülkümüz. Ancak belediye bize yer gösterirse üçüncü şahıslara zarar gelmemesi için başka yere taşırız” diyor. Hatta bir defasında patlama yaşandı. 2005 yılında kapıcımızı da elektrik çarptı. Ölümden ucuz kurtuldu." şeklinde ifade etti.