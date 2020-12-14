Gaziantep'te elektrik kesildiğinde evleri sallanıyor! 23 aile diken üstünde yaşıyor
GAZİANTEP’te 20 bin nüfuslu mahalle, yüksek gelirim trafolarının apartmanların altında olmasından dolayı diken üstünde yaşıyor
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 20 bin nüfuslu Merveşehir Mahallesi'ndeki 9 apartman ve bir caminin bodrum katında bir daire büyüklüğünde yüksek gerilim trafosu bulunuyor. Yaklaşık 23 yıldır bulunan trafolar nedeniyle bomba üstünde yaşam sürdürdüklerini belirten mahalleli, trafonun sesinin bile kendilerini korkutmaya yeterli olduğunu anlattı.
23 yıldır yetkili elektrik dağıtım firmasına trafoların taşınması için dilekçe veren mahalle sakinlerinin dilekçeleri yıllardır cevapsız kalıyor. Ses nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten mahalleli, elektrik kesildiği zaman kesintiden kaynaklı dairelerin sallandığını ileri sürdü. Trafoların biran önce kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, trafoların kaldırılmaması durumunda sorumlu şirkete dava açacaklarını dile getirdi.
Geceleri çok ses yapıyor: Nasreddin Hoca Apartmanı'nda oturan Veysel Karaözdemir, trafonun üstünde oturan ev sahibi olduğunu belirtti. Sesinden çok rahatsız olduklarını aktaran Karaözdemir, çocuklarının çok korktuğunu söyledi. Evi yeni satın aldığını ifade eden Karaözdemir, “Evi alırken evin altında trafo olduğunu da bilmiyordum. Trafoyu hiç görmedim. Geceleri çok ses yapıyor. Rahatsızlık veriyor. Uyuyamıyoruz. Trafo apartmanın altından kalkarsa daha güzel olacak. Böyle bir saçmalık olamaz. Binada insan yaşıyor. Burada mesele olan canımızdır. Elektrik gittiği zaman çok büyük ses geliyor. Sonuçta burası yerleşim yeridir. Hem bulunduğu yerde riskli. Allah etmesin sel falan kalksa direkt trafoya etki eder. Trafoyu su basar. Evimle trafo arasında 2 metre bile yok” dedi.
Ölümden ucuz kurtuldu: Nasreddin Hoca Apartmanı yöneticisi Yusuf Albayram ise yıllardır trafonun dışarıya taşınması için mücadele ettiklerini ifade etti. Sadece kendi apartmanlarında olmadığını, Merveşehir Mahallesi’nde 9 apartmanın altında trafo olduğunu vurgulayan Albayram, “O zamanki elektrik dağıtım firması olan TEDAŞ’la baya görüştük. Bir sürü dilekçe verdik. Ancak herhangi bir çözüm bulunmadı. TEDAŞ bize “Zamanında trafoların bulunduğu yerleri biz belediyeden satın aldık. Burası bizim mülkümüz. Ancak belediye bize yer gösterirse üçüncü şahıslara zarar gelmemesi için başka yere taşırız” diyor. Hatta bir defasında patlama yaşandı. 2005 yılında kapıcımızı da elektrik çarptı. Ölümden ucuz kurtuldu." şeklinde ifade etti.