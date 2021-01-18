Gaziantep'te 3 yılda ikinci kez ölümden döndü! En son başına gelene kimse inanamıyor
GAZİANTEP'te 40 yıllık motosiklet tamircisi, 3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtuldu. Talihsiz adamın bu kez başına gelene herkes inanmakta güçlük çekti.
Edinilen bilgilere olay, 14 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir içinde taşımacılık yapan özel halk otobüsünün arka lastiği rampa aşağı indiği sırada bijon kesmesi sonucu yerinden fırladı.
Lastik çarptı: Caddede hızla ilerleyen lastik önce yol kenarındaki araçlara, ardından da dükkanını kapatan Metin Özberk’e çarptı.
Özberk’e çarptıktan sonrada durmayan lastik bir evinde duvarına çarparak durabildi.
Lastiğin çarpmasıyla kafatasında çatlak oluşan ve travma geçiren Özberk’in yüzü gözü ise morluklar içinde kaldı.