Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor
GAZİANTEP'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle imal edilen, coğrafi işaret tescilli Nizip sabununa, organik olması sebebiyle yurt içinden ve dışından yoğun talep geliyor.
Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor.
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Nizip'te yaklaşık 50 tesiste üretilen sabunlar, iç piyasaya sunuluyor, 109 ülkeye de ihraç ediliyor.
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Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı sabun üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.
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Sarı, Nizipli sabun üreticilerinin ihracatın yanı sıra istihdamla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.
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