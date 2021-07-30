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Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor

GAZİANTEP'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle imal edilen, coğrafi işaret tescilli Nizip sabununa, organik olması sebebiyle yurt içinden ve dışından yoğun talep geliyor.

Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor

Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor.

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Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor

Nizip'te yaklaşık 50 tesiste üretilen sabunlar, iç piyasaya sunuluyor, 109 ülkeye de ihraç ediliyor.

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Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı sabun üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

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Gaziantep'te 3 gün kaynatılıyor 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden talep yağıyor

Sarı, Nizipli sabun üreticilerinin ihracatın yanı sıra istihdamla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. 

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