Gaziantep'te 200 yıldır mağarada üretiyorlar! Siparişlere yetişemiyorlar

5 yaşında işe başladığını anlatan Macit "Baba mesleği olarak çocukluktan bu yana yapıyoruz. Toplamda 100 yıldır bu işi yapıyoruz diyebilirim. 5 yaşında başladım ve 60 yıldır bu işi yapıyorum. Fabrikalardan atık tekstil atıklarını alıyoruz. Bir taraftan bağlanıp ince ince iplik halinde açılır, ondan sonra yumak halinde sarılır, yumak halinde sarıldıktan sonra eğrilir ondan sonra da kendir ipi haline gelir. Toplamda 5-6 kişiyle yapılan bir iş" şeklinde ifade etti.