Gaziantep'te 200 yıldır mağarada üretiyorlar! Siparişlere yetişemiyorlar
GAZİANTEP'te Sulu Mağarası'nda bölge sakinleri 200 yıldır aynı mesleği sürdürüyor. Ustaların ürettikleri ürünlere yurdun dört bir yanından sipariş yağıyor.
Şehreküstü Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, fabrikalardan temin ettikleri atık iplikleri 200 yıllık olduğu tahmin edilen Sulu Mağara’da işliyor. Asırlardır var olan bir mesleğin son temsilcileri olarak ayakta durma mücadelesi veriyor.
Ustalar nemli ortamda ilerleyen teknolojiye rağmen el yapımı tezgahlarda ürettikleri kendirler, file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor. Ahşaptan yapılan çıkrıklarda ve eski el yapımı tezgahlarda kendir ve kendirin birçok çeşidini üreten ustalar, yoğun talep gören mallarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.
Baba mesleğini devam ettiren ve 5 yaşından bu yana kendir ipi üretimi yapan 67 yaşındaki Mehmet Ali Macit, “Burada kendir ve köşker işi yapıyoruz. Fabrikaların tekstil atıklarını burada dönüştürerek, kendir ipi haline getiriyoruz. Bu iplerle genelde hayvanları bağlıyorlar, bazı bağlama işlerine yarıyor ve her türlü işlerde kullanılabilir." dedi.
5 yaşında işe başladığını anlatan Macit "Baba mesleği olarak çocukluktan bu yana yapıyoruz. Toplamda 100 yıldır bu işi yapıyoruz diyebilirim. 5 yaşında başladım ve 60 yıldır bu işi yapıyorum. Fabrikalardan atık tekstil atıklarını alıyoruz. Bir taraftan bağlanıp ince ince iplik halinde açılır, ondan sonra yumak halinde sarılır, yumak halinde sarıldıktan sonra eğrilir ondan sonra da kendir ipi haline gelir. Toplamda 5-6 kişiyle yapılan bir iş" şeklinde ifade etti.