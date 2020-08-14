Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D. sevgilisinin evinin penceresinden düşerek öldü

GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, genç kızın 4'üncü kattan biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi atladığı konusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.