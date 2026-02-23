Gaziantepliler iftar sofralarında bu içeceği tüketiyor! "Meyan şerbeti" Anadolu'nun kolası ilan edildi

"YAZIN SERİNLETİCİ ETKİSİ VAR"

Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi. Meyanın hazımsızlığa iyi geldiğini belirten Yılmaz, şöyle kaydetti: "Meyan şerbetinin yazın serinletici etkisi vardır. Ramazan ayında her sofrada bulunur. Yeter ki temiz olsun. Ramazan ayında tüketilmesi alışkanlık haline geldiği için her sofrada bulunur. Artık bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum. Onlar artık yapacak. Tüm Anteplilerin meyan şerbeti içmesini isterim."