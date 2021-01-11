Gaziantep'e Abdülhamit yaptırmıştı! Sular çekilince 27 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi
GAZİANTEP'te Tahtaköprü Barajı'nda suların çekilmesiyle Abdülhamit'in inşası 27 yıl sonra göründü.
İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunuyor. Tahtaköprü Barajı, 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Barajda su seviyesi yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 5'e düşünce tarihi yapı gün yüzüne çıktı.
20 bin hektarlık alanı kapsayan barajda su seviyesinin bazı bölgelerde tamamen çekilmesi nedeniyle daha önce teknelerle gidilen adalara artık yürüyerek ve araçlarla gidilebiliyor.
Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa edilen Tarihi Hicaz Demiryolu’nun 1974 yılında barajla birlikte su altında kalan 20 kilometrelik bölümü ile bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları da suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, Barajdaki su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirtti.