Gaziantep'e Abdülhamit yaptırmıştı! Sular çekilince 27 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunuyor. Tahtaköprü Barajı, 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Barajda su seviyesi yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 5'e düşünce tarihi yapı gün yüzüne çıktı.