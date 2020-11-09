Gaziantep Valisi Davut Gül: Dışarıda bir şey yemeyin

Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı. Hasta sayısı 395 bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740, aktif hasta sayısı 46 bin 129 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: