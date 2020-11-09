Gaziantep Valisi Davut Gül: Dışarıda bir şey yemeyin
TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 84 kişi yaşamını yitirdi. Bazı illerde Covid-19 kısıtlama kararları art arda alınıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından uyardı.
Türkiye günlük koronavirüs tablouna göre son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu.Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti, 2018 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.
Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı. Hasta sayısı 395 bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740, aktif hasta sayısı 46 bin 129 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."
Gaziantep Valisi Davut Gül de zorunlu olmadıkça dışarıda bir şey yenilmemesini ve çekirdek aile dışında kimseyle görüşülmemesi uyarısında bulundu.