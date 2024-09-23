Gaziantep - Trabzonspor / Canlı

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk 3 puanını arıyor. Gaziantep'teki mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Gaziantep 0 - 0 Trabzonspor

7'Ev sahibi etkili geldi. Ceza sahası dışında topu alan Ömürcan, uzaktan sert vurdu. Kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

4'Gaziantep sol kanattan Christopher Lungoyi ile geldi. Lungoyi çalımlarla ceza sahasına girdi fakat savunmanın arasında kaldı ve topu kaybetti.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Gaziantep - Trabzonspor ilk 11'ler

Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan, Bruno Viana, Okereke.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

120 günlük galibiyet hasreti

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

Son galibiyet geçen sezon

Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

10 resmi maçta 2 galibiyet

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.