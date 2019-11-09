Gaziantep Galatasaray maçı (CANLI İZLE)

Galatasaray Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda Falcao ve Şener sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Bu önemli maçın tüm detayları ve canlı anlatımı İnternethaber.com farkıyla sizlerle olacak

Şampiyonlar Liginde Real Madrid karşısında adeta bozguna uğrayan Galatasaray ligde kazanıp yaralarını sarmak istiyor. Fatih Terim ve futbolcuları lige yeniden iyi bir başlangıç yapma adına bu maçı çok önemsiyor.

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

GAZİANTEP 0-0 GALATASARAY

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Gaziantep FK - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Morais, Jefferson, Twumasi, Chibsah, Diarra, Güray, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Feghouli, Andone, Adem

Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Falcao, Şener ve Belhanda

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

Babel ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.