Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa / Canlı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa mücadelesi ile sürüyor. Karşılaşma öncesi düşme potasında bulunan iki ekipten Gaziantep Futbol Kulübü 31 puanla 18. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 46 puanla 7. sırada bulunuyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 33. haftası öncesi 8 galibiyet, 7 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 31 puanla 18'inci sırada bulunan Gaziantep FK, 46 puanla 7. sırada yer alan Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü 2 - 0 Kasımpaşa
Gaziantep Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Kadir Saglam ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.
40' Gaziantep Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Gaziantep FK. Alexandru Maxim şutu çeken oyuncu ancak top üst direkten dönüyor.
33' Gol! Gaziantep FK Arda Kizildag ile bulduğu golle durumu 2-0 yapıyor. Oyuncunun kafa vuruşu rakip filelerle buluştu.
18' Kasımpaşa takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Gaziantep Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Gökhan Gül.
6'Gol!Gaziantep Stadyumu stadında takımını öne geçiren golü atan oyuncu Alexandru Maxim . Durum şimdi 1-0.
1' Ve Gaziantep şehrinde oynanan karşılaşma Kasımpaşa takımının vuruşuyla başladı.
Gaziantep FK - Kasımpaşa ilk 11'ler
Gaziantep FK: Nita, Jevtovic, Arda, Papy, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, Draguş
Kasımpaşa: Gianniolis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Cosla