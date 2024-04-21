Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa / Canlı

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Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor

MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."

Hakan Fidan: Irak'la 20 yeni anlaşma imzalanacak

Tokat beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha oldu

DEM Parti'den bir bayrak skandalı daha! Siteden de kaldırmışlar

4 ilde düğmeye basıldı! IŞİD'e operasyonda çok sayıda gözaltı

İstanbul barajlarından bu kez iyi haber! İSKİ güzel haberi verdi

Meclis'te yoğun gündem! Fahiş fiyata ağır yaptırım bekleniyor

Polislere "Siz kimsiniz sizi geberteceğim" diyerek silah çekmişti! Kimliği şok etti

Alışverişlerde IBAN ile ödeme yapanlar dikkat! Bunu yapmazsanız...