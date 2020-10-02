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Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek ilk galibiyeti alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında da kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Gaziantep'in ise henüz galibiyeti bulunmuyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Sezona evinde Beşiktaş'tan aldığı yenilgiyle başlayan akabinde Denizli deplasmanından golsüz beraberlikle dönen ve Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, misafir olacağı Gaziantep FK'yi de mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Sezonun ilk üç haftasını bir mağlubiyet ve iki beraberlikle geçen ev sahibi Gaziantep FK ise taraftarına ilk kez üç puan sevinci yaşatmak için sahaya çıkıyor.

Gaziantep FK - Trabzonspor

Stat: Kalyon
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 20.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Maxim, Kenan, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

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