Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek ilk galibiyeti alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında da kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Gaziantep'in ise henüz galibiyeti bulunmuyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Sezona evinde Beşiktaş'tan aldığı yenilgiyle başlayan akabinde Denizli deplasmanından golsüz beraberlikle dönen ve Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, misafir olacağı Gaziantep FK'yi de mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Sezonun ilk üç haftasını bir mağlubiyet ve iki beraberlikle geçen ev sahibi Gaziantep FK ise taraftarına ilk kez üç puan sevinci yaşatmak için sahaya çıkıyor.

Gaziantep FK: 0 - 0 :Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Kalyon

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Baker, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe