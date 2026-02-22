Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı anlatım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Derbi mağlubiyetinin ardından tekrar çıkış yakalamak isteyen Bordo-mavililerin tek hedefi kazanıp zirveye bir adam daha yaklaşmak.

Ev sahibi ekip ise bu zorlu maçtan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu.

GAZİANTEP FK 1 - 2 TRABZONSPOR



62'Sağ kanattan içeri çevrilen topa penaltı noktası üzerinden Lungoyi vurdu, soluna uzanan Onana inanılmaz bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.

46'İkinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğünde tamamlandı.

27'GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Mustafa sol kanatta sol kanatta içeri girip vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Onuachu, kale alanı önünden dokunuşunu yaptı ve yerden giden top, sağ alt köşeden ağlarla buluştu.

24'GOL! Trabzonspor, 2 dakikada Augusto ile beraberlik golünü buldu. Folcarelli'den pası alan Muçi ceza yayına doğru hareketlenirken derinlemesine pasını bıraktı. Savunma arkasına sarkan Augusto köşeye düzgün vurdu ve eşitliği yakaladı.

22'GOL | Gaziantep FK, Bayo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Gassama, Lungoyi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluştu ve hızlıca kale önüne çevirdi. O noktaya koşu yapan Bayo tek vuruşla takımını öne geçirdi.

20'Trabzonspor sağ kanattan hızlı geldi. Pina'nın sağdan uzak direğe gönderdiği uzun topta savunma Onuachu'dan önce araya girdi. Korner.

19'Trabzonspor savunmasının kaptırdığı top ceza sahası dışında Lungoyi'nin önüne düştü. Lungoyi, sol çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Onana'da kaldı.

14'KAÇTI! Gaziantep FK, golle burun buruna geldi. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan kavisli ortaya kale sahasında Maxim, vuruşunu yaptı. Onana iki hamlede topu kontrol etti.

12'Trabzonspor rakip yarı alanda top tutamıyor.

9'Gaziantep FK'de sağdan hücuma çıkan Peres, hemen içeri ortasını gönderdi. Savunma bu topu karşıladı. Korner.

5'OFSAYT! Gaziantep FK, Gassama ile gol pozisyonuna girdi ancak kaleci Onana gole izin vermedi. Ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

3'Trabzonspor, sağ kanattan etkili geldi. Wagner Pina, sağ çizgiden içeri ortaladı. Onuachu penaltı noktası önünde meşin yuvarlağa istediği vuruşu yapamadı. Boşta kalan sahipsiz topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

1'Gaziantep'te ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Batagov, Chıbuıke, Savıc, Pina, Mustafa, Oulaı, Tim, Muci, Augusto, Onuachu

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kolzlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin