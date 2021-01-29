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Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Aslan, deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki; Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Galatasaray'da yeni transferler Onyekuru ve Halil Dervişoğlu maç kadrosuna alınırken; İngiltere'ye transfer olan Diagne ise kadroda yok.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Gaziantep FK - Galatasaray

Stat: Kalyon
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz, Jefferson, Vetrih, Morais, Maxim, Kenan, Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda, Babel

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