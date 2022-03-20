Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Galatasaray, çıkışını sürdürmenin ve milli araya moralli girmenin peşinde. 6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 38 puanla 29. haftayı 11. sırada bitirdi. Gaziantep FK ise 37 puanla 29. haftayı 14. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.
Gaziantep FK - Galatasaray
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Djilobodji, Vetrih, Oğuz, Maxim, Furkan, Sagal, Muhammet, Figueiredo
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Babel, Kerem, Gomis