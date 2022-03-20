Gaziantep FK Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Galatasaray, çıkışını sürdürmenin ve milli araya moralli girmenin peşinde. 6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 16.00'da başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Gaziantep FK: 3 - 1 :Galatasaray

(İkinci yarı oynanıyor)

81' GOOOLL!! Gaziantep FK, Joao Figueiredo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı!

71' GOOOLL!! Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti! Ceza alanı içinde Berkan Kutlu'nun Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Alexandru Maxim geçti. Alexandru Maxim sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

45' GOOOLL!! Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Alexandru Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Papy Djilobodji arka direkte sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

34' GOOOLL!! Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçti! Sol kanatta Papy Djilobodji'den müthiş bir çalımla sıyrılan Kerem Aktürkoğlu pasını Olimpiu Morutan'a çıkarıyor. Olimpiu Morutan'ın ceza alanı içinden yerden şutunda top Alin Tosca'dan dönüyor. Bafetimbi Gomis dönen topa sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan, Recep, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Morutan (Babel), Kerem, Gomis