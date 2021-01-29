Gaziantep FK Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Aslan, deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Mete Kalkavan düdük çalıyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Galatasaray'da yeni transferler Onyekuru ve Halil Dervişoğlu maç kadrosuna alınırken; İngiltere'ye transfer olan Diagne ise kadroda yok.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Gaziantep FK: 0 - 1 :Galatasaray

(İkinci yarı oynanıyor)

51' GOOOLL!!! Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golü ile maçta öne geçiyor!

49' Amedej Vetrih'ten topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına girerek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Günay Güvenç topu kornere çelmeyi başarıyor.

45+1' Güray Vural'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alexandru Maxim'in penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta Fernando Muslera köşeden çeliyor.

33' Ryan Babel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nn sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak öncesinde Ryan Babel'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

27' Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla topla buluşan Ryan Babel ilerleyerek ceza alanına giriyor ve yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

25' Younes Belhanda'nın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Günay Güvenç'ten seken topu önünde bulan Ryan Babel'in vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

23' Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.

17' Jefferson'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top Marcao'dan geri geliyor.

15' Güray Vural'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Nouha Dicko'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geliyor.

14' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ryan Babel'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Günay Güvenç topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4' Amedej Vetrih'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kornere çeliyor.

Stat: Kalyon

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Jefferson Nogueira, Alexandru Maxim, Amedej Vetrih, Nouha Dicko, Kevin Mirallas

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Ryan Babel