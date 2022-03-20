Gaziantep FK Galatasaray maçı başladı! İşte maçtan canlı anlatım...
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Galatasaray, çıkışını sürdürmenin ve milli araya moralli girmenin peşinde. 6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı saat 16:00'da başladı. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 16.00'da başladı ve müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Maçın ilk 11'leri
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Caulker, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet
Galatasaray: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis
Muslera 97 gün sonra sahada
Galatasaray'ın 13 Aralık 2021’de 1-0 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan Muslera, 97 gün sonra ilk 11'e girerek formasına kavuştu.
Maç hangi kanalda yayınlanıyor...
Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.
Takımların puan durumları nasıl?
Geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 38 puanla 29. haftayı 11. sırada bitirdi. Gaziantep FK ise 37 puanla 29. haftayı 14. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.