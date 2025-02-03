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Gaziantep FK - Galatasaray / Canlı

Gaziantep FK - Galatasaray / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Trabzonspor Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 kaybederek ilk 8 şansını kaybeden Galatasaray, Gaziantep FK karşısında yaralarını sarmak istiyor.

Gaziantep FK 0 - 1 Galatasaray

24'Sağ kanattan Gaziantep FK, çok etkili geldi. İçeri çevrilen topta Muslera'dan seken top Davinson'a çarptı. Gaziantepli oyuncular, pozisyonda topun Davinson'un elinden sektiğini iddia ederek penaltı bekledi ancak pozisyonda devam kararı çıktı.

17'Gaziantep, savunmanın arkasına sarkan Sorescu'yu kaçırmak istedi ama kalesinden çıkan Muslera, tehlikeyi önledi. Ardından Muslera'nın uzaklaştırmak istediği top Kozlowski'nin önünde kaldı. Kozlowski'nin vuruşu üstten auta gitti.

12'Sağ çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Sorescu, ceza sahasına girerken Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Gaziantep FK oyuncuları, hakem Kadir Sağlam'a döndü ama karar devam.

5'GOL! Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mertens, kornerde topu ceza sahası yayı üstündeki Ahmed Kutucu'ya çıkardı. Ahmed Kutucu, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'ler

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Osimhen, Ahmed

OKEREKE İLE OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçında golcüler kozlarını paylaşacak. 6 gol ile takımının en golcü ismi olan Okereke, Cimbom karşısında takımının hücum yollarındaki en büyük silahı olacak. Bu sezon Napoli'den kiralanan ve ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Victor Osimhen'de sarı-kırmızılılar için gol ya da goller arayacak. Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol kaydeden Nijeryalı golcü son olarak Avrupa'da oynanan Ajax maçında da takımının tek golünü kaydetmişti. 

GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR 

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden Galatasaray, ilk 8 avantajını kaybetti. Play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacak sarı-kırmızılılar, ligde sürdürdüğü şampiyonluk yarışısında hata yapmak istemiyor. Uzun süre sonra alınan mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Cimbom, Gaziantep FK karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak.

CİMBOM 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı ise kaybetmeyen Cimbom, en son yenilgisini geçtiğimiz sezon evinde oynadığı Fenerbahçe maçında yaşadı. Bu karşılaşmalardan 18'ini kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

YUNUS AKGÜN VE JAKOBS KADRODA YOK

Süper Lig'de oynanacak 22. hafta maçı için Gaziantep'e giden Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs ile Ajax maçında sakatlanarak sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edildiği açıklandı.

NELSSON TRANSFER İHTİMALİ NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Gaziantep FK kafilesinde Victor Nelsson'da yer almazken, Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kritik karşılaşmada kart görmeleri durumunda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

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