Gaziantep FK- Fenerbahçe Süper Lig maçı (CANLI)

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, taraftarının gönlünü kazanma peşinde. Sarı-lacivertli ekibin işi pek kolay olmayacak. Geçtiğimiz hafta son şampiyon Başakşehir'i yıkan Gaziantep, maçı bırakmak istemiyor. Özellikle Galatasaray'ın dün yenilgisi sonrası bu karşılaşma zirveyi derinden etkileyecek. İlk düdüğün çaldığı heyecan dolu mücadelenin tüm detayları ve önemli anları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Marius Sumudicalı Gaziantep FK, Erol Bulutlu Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Süper Lig'de liderlik mücadelesinin kıran kırana sürdüğü 13'üncü hafta bu karşılaşmayla devam ediyor. Şu ana kadar 23 puan toplayan Fenerbahçe, kendisini 5 puan geriden takip eden Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Geçen hafta taraftarın tepkisini çeken skora imza atan Kanarya, bu hafta kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Heyecan dolu maç İnternethaber'de canlı yayınla sizlerle...

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE: 2-1 (CANLI ANLATIM)

45- İlk yarı tamamlandı

39- GOOOOL! Hakem Cüneyt Çakır penaltıyı gösterdi. Gaziantep FK, Maxim ile bir kez daha öne geçti.

27- Gaziantep topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23- GOOOOL! Maçta beraberlik geldi. Nazım'ın ortasında Pelkas topu altıpastan ağlara gönderdi.

16- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yaydan çıkardığı şut alakasız dışarı gitti.

10- GOOOOL! Gaziantep duran top organizasyonunda golü buldu. Direkten dönen topu Vetrih ağlara gönderdi.

7- Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.

İlk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından yayımlanıyor.

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında yer almıyor.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakıyor.