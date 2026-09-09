Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 227 TL ile 7 bin 227 TL arasında belirlenirken, Fenerbahçe taraftarı için misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 850 TL oldu.

Taraftarların, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Millet Bahçesi’nde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından biletlerini temin edebileceği belirtildi.