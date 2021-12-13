Gaziantep FK Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Kanarya, deplasmanda kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Gaziantep FK ise bu sezon sahasında hiç kaybetmedi. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep, Doğan, Maxim, Muhammet, Figueiredo
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Rossi, Serdar Dursun
Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 27 puan yazdırdı. Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.