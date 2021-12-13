Gaziantep FK Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep, Doğan, Maxim, Muhammet, Figueiredo

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 27 puan yazdırdı. Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.