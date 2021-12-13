Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Kanarya, deplasmanda kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Gaziantep FK ise bu sezon sahasında hiç kaybetmedi. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 27 puan yazdırdı. Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha