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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi

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