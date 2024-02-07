Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.Abone ol
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.
İki ekibin bu sezon Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.
İlk 11'ler
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi