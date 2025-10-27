Gaziantep FK - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Avrupa arenasında Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetle moral depolayan sarı-lacivertliler, ligde de galibiyet serisini sürdürerek puanını 22'ye çıkarmayı hedefliyor.

Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44'Kendi ceza sahasında topu kapan Oosterwolde rakip kaleye kadar topu taşıdı. Hollandalı oyuncunun vuruşu kalecide kaldı.

40'Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. Orta sahalar bu dakikalarda hızlı geçiliyor.

30'Kozlowski sağ kanattan ceza sahasına girdi ama vuruşu yan ağlarda kaldı.

21'GOL! En-Nesyri 2. kez ağları sarstı. Sol kanattan ceza sahasına giren Asensio, topu En-Nesyri'ye çevirdi. Boş pozisyondaki Nesyri, topu ağlara gönderdi.

12'Brown'un sol kanattan açtığı ortaya En-Nesyri kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

8'Rodrigues uzaklardan kaleyi denedi top Ederson'da kaldı.

8'Gaziantep FK kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

5'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu En-Nesyri penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

4'Fenerbahçe, korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

1'İlk düdük çaldı ve maça Gaziantep FK başladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde Stuttgart maçını 1-0 kazanmasını bilen Fenerbahçe, ligde de etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zirve takibinde hata yapmak istemeyen Kanarya, Gaziantep deplasmanından 3 puan alarak haftayı moralli kapatmayı hedefliyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı haftada puanını 22'ye çıkartmak isteyen sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 3. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK İLE FENERBAHÇE ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 10'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 30 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.