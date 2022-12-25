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Gaziantep FK- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Gaziantep FK- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk sınavını Gaziantep FK'ya karşı veriyor. Saat 16:00 itibarıyla Gaziantep-Beşiktaş karşılaşması başladı. Mücadelenin gelişmelerini canlı aktarıyoruz...

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

GAZİANTEP FK- BEŞİKTAŞ: 0-0 (CANLI YAYIN)

20- Beşiktaş bu dakikaya dek adeta tek kale oynuyor.

11- Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Maxim geldi. Maxim vuruşunda kaleci Mert topu direk dibinden çıkardı.

6- Beşiktaş etkili geldi. Soldan NKoudou'nun ortasında penaltı noktası üzerinden Weghorst'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

1- Maçta ilk düdükle beraber ilk yarı başladı!

İlk 11'ler:

GAZİANETP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Figuiredo.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.

HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Kalyon 
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS

Maç öncesi Beşiktaş'ın 22, Gaziantep FK'nın 16 puanı var

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-Beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. 

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