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Gaziantep FK- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Gaziantep FK- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'e 3 puanla başlayan son şampiyon Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar maçı kazanarak erken yara almamayı, Antep ekibi ise yeni sezonun ilk puan veya puanlarıyla tanışmayı hedefliyor. Karşılaşmanın detayları ve kritik pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Gaziantep FK Beşiktaş maçıyla devam edecek. İkinci hafta karşılaşması saat 21:45'te başlayacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son şampiyon Beşiktaş ilk haftada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep FK ise Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilerek yeni sezona puansız başladı.

GAZİANTEP FK- BEŞİKTAŞ: 0-0 (CANLI SKOR)

Maç başlar başlamaz sizlerleyiz.

11'ler belli oldu:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Ertuğrul, Recep, Figueiredo, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman

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