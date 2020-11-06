Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de son haftalarda kazandığı maçlarla çıkışa geçen Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübüne konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK ise rakibini sahasından eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki; Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK - Beşiktaş

Stat: Kalyon

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1