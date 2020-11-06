BIST 1.192
DOLAR 8,51
EURO 10,12
ALTIN 533,23
HABER /  BEŞİKTAŞ

Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de son haftalarda kazandığı maçlarla çıkışa geçen Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübüne konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK ise rakibini sahasından eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki; Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK - Beşiktaş

Stat: Kalyon
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçim sonuçları kim kazandı? Joe Biden sevinçli Donald Trump'a büyük şok
Optimar'dan çarpıcı anket! Hangi parti hangi sosyal medya platformunu seviyor
Eskişehir'de 13 milyon liralık vurgun yaptı! Seans başına 200 lira aldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar korona oldu! CHP'li vekil son durumu açıkladı
Karar çalışanları kapsamayacak! Uşak'ta 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Çavuşoğlu'ndan 'ABD Başkanlık seçimleri' açıklaması: Kim göreve gelirse gelsin...
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Loto’da 36 milyonu geçen büyük ikramiye İzmir'de bir talihliye çıktı
Samsun'da iki genç feci şekilde can verdi! Devrilince sürüklendiler
Mardin'de gıda zehirlenmesi yaşayan ailede iki kardeş hayatını kaybetti
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı
Alev Alev Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı nedir Cem Bender yaşı kaç?
Yorumlar