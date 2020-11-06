Gaziantep FK Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de son haftalarda kazandığı maçlarla çıkışa geçen Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübüne konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK ise rakibini sahasından eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 20.00'de başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK: 1 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı sona erdi)

44' GOOOLL!!! Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ın golü ile maçta öne geçti! Sağ kanatta topla buluşan Nouha Dicko rakibinden sıyrılarak hızla ceza alanına giriyor ve pasını Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet Demir'in gelişine yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Kevin Mirallas arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı ancak VAR uyarısıyla golü verdi.

39' Beşiktaş gole yaklaştı! Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

24' Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın ceza sahasının sağından çektiği şut savunmadan geri döndü.

19' Gaziantep FK'de Oğuz'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmada Montero'dan döndü.

7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

Stat: Kalyon

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Olkowski, Tosca, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar