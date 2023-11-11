Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 önde tamamladı.Abone ol
Maçtan dakikalar
İlk yarı
12. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in gönderdiği pasla ceza sahası içerisine giren Gradel'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
13. dakikada merkezden gelişen Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasıyla topla buluşan Maxim'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Novais'in verdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Nita topu kurtardı.
45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Maxim gole çevirdi: 0-1
45+10. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran çıkarmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK, 2-0 önde bitirdi.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Eduardo, Cordova
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Morais, Gradel, Maxim, Dragus
Goller: Dk. 45+8 Maxim (penaltı), Dk. 45+10 Dragus (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 45+1 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)