Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Derbi mağlubiyetinin ardından tekrar çıkış yakalamak isteyen Bordo-mavililerin tek hedefi kazanıp zirveye bir adam daha yaklaşmak.
Ev sahibi ekip ise bu zorlu maçtan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
CANLI GAZİANTEP FK:0 TRABZONSPOR: 0
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu.
İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor: Onana, Batagov, Chıbuıke, Savıc, Pina, Mustafa, Oulaı, Tim, Muci, Augusto, Onuachu
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kolzlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin