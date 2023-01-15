Gaziantep Fenerbahçe (CANLI YAYIN) İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe deplasmanda kazanarak 3-0'lık derbi mağlubiyetini unutmak istiyor. Erol Bulut'un öğrencileri ise Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Maça saatler kala futbol severler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve öne çıkan bilgiler haberimizde...

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GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

GAZİANTEP 0-0 FENERBAHÇE

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detayları haberimizde...

Valencia 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'na kadar Sarı-Lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti. Ekvadorlu forvet, bu akşam skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.

Samet Akaydın'ın ilk heyecanı

Kanarya'nın, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer alacak. Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe kadrosu

Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve dün özel uçakla zorlu deplasmana gitti. Kafilede ise şu oyuncular yer aldı; Altay, İrfan Can Eğribayat, Osman, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Gustavo, Samet, Ferdi, Alioski, Arao, İsmail, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, Rossi, King, Serdar Dursun, Valencia ve Michy Batshuayi.

Yedi oyuncu sınırda

Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK karşılaşması öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu isimlerden biri kart görürse, Ümraniyespor (d) maçında forma giyemeyecek. Ev sahibinde de kaleci Günay Güvenç ya da Figueiredo'dan biri kart görmesi halinde Sivasspor karşısında oynamayacak.