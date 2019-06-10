Gazeteciler uzaklaşınca Murat Boz aradı 170 lirayı geri istedi
Şarkıcı Murat Boz meğer ne kadar pintiymiş! Onun bilinmeyen bu yönünü ortaya seren ise Eser Yenenler'in düğününden çıkarken yaşanan bir olay. Magazin dünyası bu 'nekesliği' konuşuyor.
Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver kısa bir yaz tatilinin ardından önceki akşam İstanbul'da görüntülendi. Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık 3 saat alışveriş yapan ikili, çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken, Boz yaptığı bir hareketle pintiliğini belgeledi.
Minik bir tatil yaptıklarını belirten çift, "Her şey güzel gidiyor, güzel bir tatil yaptık. Eser’in düğünü için buraya geldik ve alışveriş yaptık" dedi.
Muhabirlerin, “Set ortamını özlediniz mi?” sorusuna Enver gülerek, “Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık onun için şu an dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Çift, Bodrum’da tekne kazası geçiren magazin gazetecileri için çok üzgün olduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmediler.