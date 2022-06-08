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Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!

Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!

Savaş muhabirliğiyle kariyerinde sağlam adımlar atan ve geçtiğimiz aylarda FOX TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla gündüz kuşağı isimlerinden olan Fulya Öztürk, önümüzdeki sezon programa devam edemeyeceğini açıkladı.

Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!

FOX TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programı sunucusu Fulya Öztürk, kariyeri ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk yeni kararıyla çok şaşırttı.

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Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!

Artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar veren Öztürk, kararının nedenini açıkladı.

program yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!

“Aklım, ruhum haberde kaldı”

Öztürk, "Aklım, ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda

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Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!

Öztürk'ün, aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.

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