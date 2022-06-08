Gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk'ten şok açıklama!
Savaş muhabirliğiyle kariyerinde sağlam adımlar atan ve geçtiğimiz aylarda FOX TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla gündüz kuşağı isimlerinden olan Fulya Öztürk, önümüzdeki sezon programa devam edemeyeceğini açıkladı.
FOX TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programı sunucusu Fulya Öztürk, kariyeri ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk yeni kararıyla çok şaşırttı.
110
Artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar veren Öztürk, kararının nedenini açıkladı.
program yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
210
“Aklım, ruhum haberde kaldı”
Öztürk, "Aklım, ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda
310
Öztürk'ün, aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.
410