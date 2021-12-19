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MEDYA

Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknisyenini tokatladı! Fatma Şahin dondu kaldı

Habertürk yayını için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk eden gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine bir an sinirlenerek tokat attığı ve Fatma Şahin'in de tepkisiz kaldığı dikkat çekti.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses teknikerinin telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile bağlantı kurmaya çalıştığı esnada Muharrem Sarıkaya teknikere tokat attı. O anlarda Fatma Şahin'in ise şaşkın ve tepkisiz kaldığı görüldü.

Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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