Gazeteci Can Ataklı'ya şehit babasıyla ilgili sözlerinden dolayı 10 ay hapis

Gazeteci Can Ataklı'ya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası ertelendi.

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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken avukatı Rabia Bayram salonda hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

Duruşmada söz verilen Ataklı'nın avukatı Rabia Bayram, müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 10 aya indirerek erteledi. Ataklı'nın 1 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına karar verildi.