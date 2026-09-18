Gazeteci Alican Uludağ’ın davasında ara karar: Duruşma 22 Aralık’a ertelendi

Gazeteci Alican Uludağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla açılan davanın yargılanmasına devam edildi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme hakimi, dosyadaki eksik hususların giderilmesine hükmederek bir sonraki duruşma tarihini 22 Aralık olarak belirledi.

DURUŞMAYA SANIK VE TARAF AVUKATLARI KATILDI

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki celseye tutuksuz yargılanan sanık Alican Uludağ ile taraf avukatları katılım sağladı. Duruşma, hakimin dosyaya giren ve eklenen resmi evrakı okumasıyla başladı. Evrakın okunmasının ardından mahkeme başkanı, savunmasını yapması ve gelen belgelere karşı beyanda bulunması için sözü sanık Uludağ’a verdi.

ULUDAĞ: "DMM TARAFINDAN YALANLAMA YAPILIP YAPILMADIĞI ARAŞTIRILSIN"

Yargılamaya konu olan sosyal medya paylaşımlarına değinen Alican Uludağ, mahkemeden söz konusu içeriklerin resmi makamlarca incelenmesini talep etti. Paylaşımlarının gerçek dışı olup olmadığının tespiti açısından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne (DMM) başvurulmasını isteyen Uludağ, bu konuda kamuoyuna yönelik herhangi bir yalanlama veya açıklama yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi.

Kendi yaptığı incelemelerde resmi bir yalanlamaya rastlamadığını belirten Uludağ, "Benim taramama göre bir yalanlama görmedim ancak bunun resmi olarak da tespitini istiyorum. Ayrıca 13 paylaşımım var ama müşteki tarafının hangi paylaşımımdan şikayetçi olduğu belirtilmemiş. Bunun da müşteki tarafına sorulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİ TARAF VE SAVCILIK TALEPLERİ

Uludağ’ın beyanlarının ardından söz verilen müşteki avukatları, sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek davaya katılma talebinde bulundu.

Tarafların dinlenmesinden sonra görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, müşteki tarafın davaya katılma talebinin kabul edilmesi yönünde mütalaa verdi. Savcı ayrıca, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanabilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Beyan ve talepleri değerlendiren mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 22 Aralık tarihine erteledi.